앱코, 펄어비스 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 이달 출시

[아시아경제 장효원 기자] 국내 1위 게이밍기어(Gaming Gear) 전문기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 13,950 전일대비 200 등락률 -1.41% 거래량 34,558 전일가 14,150 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 앱코, 3분기 누적 매출 909억… “위드코로나 이후부터 업황 정상화 기대”앱코, 패드뱅크 23억원 수주… “스마트스쿨 사업 본격 시동”[특징주]'PC방 게이밍기기 점유율 90%' 앱코, PC방 운영시간 제한 해제 소식에 '강세' close 가 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 2,500 등락률 +1.81% 거래량 1,704,505 전일가 138,500 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 의 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 제품을 출시한다고 17일 밝혔다.

이번에 출시하는 ‘검은사막’ 에디션은 앱코와 펄어비스가 공동으로 제작한 검은사막 BI(Brand Identity) 및 아트웍을 활용한 게이밍 키보드, 검은사막 BI를 활용한 게이밍 마우스다.

오는 25일 펄어비스 스토어를 통해 국내를 포함한 전 세계에 동시 판매할 예정이며, 출시를 기념해 오는 12월 3일까지 할인 판매 프로모션도 계획하고 있다.

앱코 관계자는 “펄어비스와 공동 제작한 검은사막 게이밍기어 정식 에디션은 펄어비스 스토어를 통해 이달 중 글로벌 시장에 동시 판매하고, 이후 네이버쇼핑, 옥션, 지마켓, 11번가 등 국내 오픈마켓 전체 입점은 물론 해외 B2B(기업간거래) 판매 확대로 판로를 넓힐 것”이라고 말했다.

이어 “검은사막이 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 가운데 공식 게이밍기어 런칭에 대한 관심도 매우 높아지고 있다”며 “펄어비스와 마케팅 및 판매 부문에서도 꾸준한 협력을 이어 나가기로 한 만큼 지속적인 시너지를 발휘하겠다”고 밝혔다.

검은사막은 전 세계 150여개국, 4000만명 이상이 플레이하는 펄어비스의 게임이다. 온라인 PC 게임을 비롯해 모바일, 콘솔 등 다양한 플랫폼에서 큰 인기를 끌고 있다.

