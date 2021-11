(주)웰뷰텍의 '세븐라이너' BI 리뉴얼

올해로 20주년을 맞는 (주)웰뷰텍의 세븐라이너가 브랜드 아이덴티티를 리뉴얼한다.

이번 BI 리뉴얼은 소비자들에게 효과적으로 전달할 수 있는 시각적 요소들을 재정비함으로써 브랜드 가치를 제고하고 브랜드의 미래 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

BI는 브랜드 콘셉트에 맞도록 심플한 서체로 변경했고 컬러도 무채색인 검은색과 흰색으로만 대비시켜 가시성을 높였다. 기존의 다리마사지기 브랜드를 직관적으로 보여주었던 과거 로고와 달리 모던한 스타일로 창출해 냈다는 평가다.

브랜드 슬로건인 ‘7AM, 7PM, 7DAYS’ 은 ‘다리가 가벼워지는 시간, 다리가 휴식하는 시간, 다리가 아름다워지는 시간, 세븐라이너가 일상이 되다’ 라는 의미를 담았다. 이는 구매자들의 실제 패턴을 적극 반영하였다. 세븐라이너를 이용하는 고객들 다수가 퇴근 후 다리마사지를 받고, 그 다음날 아침에 붓기가 감소하고 다리가 가벼워지는 느낌을 받았다고 한다. 매일 습관을 들이다 보면 뭉친 근육과 붓기가 감소해 다리 라인까지 관리가 가능하다는 것이다.

상품 디자인 콘셉트도 심플하고 모던한 디자인을 반영했다. 간결한 바탕에 최신 트렌드에 맞게 재해석한 디테일 등 디자인 요소를 담아냈다. 특히, ‘세븐라이너’라는 이름에는 ‘7도의 아름다움’이라는 의미가 숨겨져 있다. 소비자들이 쉽게 공감할 수 있는 디자인을 의도해 브랜드 아이덴티티 의미를 강화 및 확장하는 작업을 진행하였다.

세븐라이너는 20년 동안 다리마사지기로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 실버산업으로 분류되던 안마기 시장을 MZ세대에게 하나의 ‘트렌드’로 부활시키기 위해 리브랜딩 중에 있으며, 현재 다리 마사자지기뿐만 아니라 다양한 제품 군으로 브랜드를 확장해나갈 준비 중에 있다.

