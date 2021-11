감사원 "GTX-A, 2024년 개통 가능한데 삼성역은 2028년에나…"

국가철도공단 정기감사 결과 발표…"수도권 주민 교통불편과 피해 불가피"

[아시아경제 류정민 기자] GTX-A 노선은 2024년 6월에 개통이 가능한데 핵심 역사인 서울 삼성역 정거장은 2028년에나 개통할 것으로 보여 수도권 주민들의 피해가 예상된다는 감사원 감사보고서가 나왔다.

감사원은 16일 국가철도공단 정기감사 결과를 발표했다. 이번 감사에서는 삼성~동탄 광역급행철도와 수도권 광역급행철도 A-노선(GTX-A) 개통일정 관리의 문제가 지적됐다.

국토교통부는 2023년 개통을 목표로 '삼성~동탄 광역급행철도 건설사업(1.9조 원, 재정)'과 '수도권 광역급행철도 A노선(GTX-A, 3.3조 원, 민자)을 추진하고 있다. 서울시는 2028년 준공을 목표로 영동대로 복합개발사업을 추진하고 있다.

영동대로 복합개발사업은 삼성역∼봉은사역 사이의 영동대로 구간 지상에 중앙광장을 조성하고 영동대로는 지하화하는 사업이다. 영동대로 아래에는 광역교통환승센터와 삼성∼동탄, GTX-C, 위례∼신사 등의 정거장을 건설하는 개발사업이다.

국토부와 서울시는 2016년 10월 삼성역 정거장 공사를 서울시가 건설하되, '삼성~동탄' 노선 개통에 차질이 없도록 노력한다는 내용의 업무협약을 체결했다. 국토부는 삼성∼동탄 노선 철도시설물이 GTX-A 운영개시일 이전까지 개통되지 못할 경우 발생하는 민간사업자 운영손실금을 국토부가 부담하는 것으로 협약을 체결했다.

감사원은 "삼성역은 삼성~동탄 노선 수요의 30%, GTX-A 노선 수요의 14%를 차지하고 있어, 삼성역이 개통되지 않고 철도 노선이 단절되면 시민들에게 큰 불편"이라고 지적했다.

감사원은 "(서울시는) 삼성역 구간 공사를 삼성∼동탄 노선 개통에 맞춰 달라는 국토부 공문 요청에 공정표나 개통계획은 제출하지 않은 채, 적기 개통에 최선을 다하겠다고 원론적인 답변만 회신했다"고 지적했다.

감사원은 "국토부는 삼성역 철도시설 공사가 지연될 수 있다는 사실을 인지하고서도 서울시 말만 그대로 믿고, 사업기간 단축방안 검토나 협약 해지 등 적절한 조치를 하지 않았다"고 덧붙였다.

감사원은 "삼성~동탄 노선은 2023년 12월, GTX-A는 2024년 6월 개통이 가능하지만 삼성역 정거장은 2028년 4월에나 개통이 가능하다"면서 "2개 구간으로 분리 운영하는 등 수도권 주민들의 교통불편과 피해가 불가피하다"고 지적했다.

운정~서울역 구간과 수서~동탄 구간의 부분 개통을 위해서는 차량기지 추가 건설 예산(410억 원)이 필요하고 수서~동탄 노선의 열차운영계획 변경도 필요하다.

감사원은 국토부 장관에게 삼성∼동탄 광역급행철도와 수도권 광역급행철도 A-노선이 조속히 완전하게 연결·운영될 수 있도록 공기단축을 위한 특단의 대책을 마련하도록 통보했다.

또 감사원은 서울시장에게 영동대로 복합개발 사업계획 변경을 통해 삼성역 무정차 통과 시기를 앞당기는 등 합리적인 개선방안을 마련하도록 통보했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr