한국거래소, 증권사 6곳과 함께 KRX금시장 마케팅 나선다

NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 등 참여

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 파생상품시장본부는 KRX금시장 회원인 증권사와 함께 오는 22일부터 12월3일까지 신규계좌 개설자 및 거래 참여자를 대상으로 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 최근 안전자산인 금 투자에 대한 관심이 커지면서 증권사와 공동 마케팅으로 개안투자자 참여를 이끌어내고 KRX금시장 활성화를 위해 마련됐다.

한국거래소와 6개 증권사는 이번 행사를 공동 주관하며 당첨자 추첨 행사를 오는 12월14일 오전 10시에 진행할 예정이다. 해당 증권사는 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 50 등락률 +0.38% 거래량 209,707 전일가 13,050 2021.11.15 14:28 장중(20분지연) 관련기사 심상치 않은 내년 '증권업' 전망자사주 매입 릴레이...증권사 주가 띄울까증권가 "박스피에 증권株 더 담아라" close , KB증권, 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,220 전일대비 10 등락률 +0.11% 거래량 1,077,627 전일가 9,210 2021.11.15 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피 - 11일 [클릭e종목]"미래에셋증권, 투자자산 이익 실현중"미래에셋증권, 3분기 누적 기준 업계 최고 영업이익 달성 close , 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 48,100 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 155,867 전일가 48,050 2021.11.15 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-5일"삼성증권, 호실적·배당 두 토끼 잡았다"심상치 않은 내년 '증권업' 전망 close , 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 3,000 등락률 +2.74% 거래량 68,069 전일가 109,500 2021.11.15 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일키움증권, 3Q 영업익 3209억…전년 대비 9.72%↓심상치 않은 내년 '증권업' 전망 close , 한국투자증권 등 총 6곳이다. 당첨자 추첨행사는 유튜브를 통해 생중계하며 골드바, 태블릿PC, 기프티콘 등을 행사 상품으로 지급할 계획이다.

거래소 관계자는 “향후 KRX금시장이 금시장의 양성화를 위한 정책시장으로 자리매김하도록 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개하겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr