▶오순례 씨 별세, 김수창(대신증권 경영지원본부 상무)씨 모친상= 익산 원광대학교병원 장례문화원 307호, 발인 16일 오전 9시30분, (063) 859-1115

