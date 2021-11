러 "인도에 S-400 포대 공급 시작"...美 제재 우려

연말부터 S-400 첫번째 포대 공급 예상

쿼드 핵심국가인 인도와 외교적 마찰 우려

[아시아경제 이현우 기자] 러시아가 인도에 자체 개발한 미사일방어체계인 S-400의 공급을 연말 이전부터 시작한다고 밝히면서 미국과 인도 측의 외교마찰 우려가 나오고 있다. 앞서 미국은 터키가 S-400을 도입한 이유로 제재를 가한 바 있어 인도에도 제재가 가해질지 관심이 집중되고 있다. 인도는 최근 미국 주도 대중견제 군사합의체인 쿼드(Quad)의 중심국가라 미국의 제재가 쉽지 않을 것으로 전망되고 있다.

14일(현지시간) 러시아 타스통신에 따르면 러시아 방산부문 중개기업인 로스오보론엑스포르트의 알렉산드르 미헤예프 사장은 이날 두바이에서 열린 에어쇼에 참석해 "연말까지 인도에 첫번째 S-400 미사일 포대 공급이 완료될 것"이라며 "계약서에 정해진 시한에 따라 연말 이전에 공급이 시작될 계획"이라고 강조했다. 앞서 러시아에서는 지난 10월부터 연말 이전에 S-400이 인도로 공급될 것이라 밝힌 바 있다.

인도정부는 앞서 2018년 10월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 인도 방문 당시 54억3000만달러(약 6조4000억원) 상당의 S-400 5개 포대의 공급계약을 체결한 바 있다. 해당 계약에 따라 러시아와 인도는 당초 지난해 10월부터 미사일 공급을 시작해 2023년 4월까지 마무리하기로 합의했었지만, 코로나19 사태로 공급일정이 지연돼왔다. 이번 공급이 제대로 이뤄질 경우, 인도는 중국과 터키에 이어 S-400 미사일방어체계를 공급받는 세번째 국가가 될 전망이다.

다만 인도의 S-400 도입이 현실화되면서 미국과 인도간 외교적 마찰이 우려된다는 전망도 나오고 있다. 앞서 미국정부는 북대서양조약기구(NATO) 가맹국인 터키가 S-400을 도입하자 민감한 군사정보가 러시아로 유출될 수 있다며 반대했다. 터키 정부가 미국의 반대에도 도입을 강행하자 '적대세력에 대한 통합제재법(CAATSA)'을 통해 터키에 제재를 가한 바 있다.

인도는 현재 미국 주도의 대중견제 군사협의체인 쿼드의 핵심국가라 미국 내에서도 논란이 지속될 것으로 예상되고 있다. 미국 정치매체인 더힐은 "인도의 S-400 도입은 미국 입장에서 쿼드를 통한 더 깊은 정책적 결합을 방해하거나 미국의 스텔스 전력을 손상시킬 위험도 가지고 있다"며 "미국 정부가 쿼드를 비롯한 인도와의 군사적 협력관계를 고려해 인도의 S-400 도입에 대한 제재를 면제해주려면 여러가지 제한조치들이 함께 이뤄져야할 것으로 예상된다"고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr