이베이코리아, 빅스마일데이 주문건수 42%↑…2543만개 판매

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓·옥션·G9은 지난 1일부터 12일까지 진행한 국내 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’에서 총 2543만개의 제품을 판매했다고 밝혔다. 하루평균 212만개, 시간당 8만8000개씩 판매한 셈이다.

행사 기간 일평균 방문자 수는 평소보다 12% 늘었고, 평균 주문 건수도 42% 급증했다. 이번 행사 때 G마켓이나 옥션, G9에서 물건을 처음 구매한 고객도 평소보다 11% 많았다.

특히 아이폰이나 로봇청소기, 김치냉장고 등 고가의 디지털·가전 제품이 잘 팔렸고, 위드 코로나로 외출이 늘어나면서 화장품과 의류도 인기를 끌었다. 행사 기간 12회 진행된 라이브쇼는 누적 시청자 수가 1330만명을 기록하기도 했다.

G마켓 관계자는 “명실상부 국내 최대 쇼핑축제라는 타이틀에 걸맞게 이번 빅스마일데이도 역대급 할인혜택과 차별화된 즐길거리를 선보이며 좋은 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 소비자들의 기대에 부응할 수 있도록 파격적인 혜택과 새로운 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

