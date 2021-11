내일 민주노총 대규모 집회 등 서울 도심 혼잡 예상…"불법집회 엄정 대응"(종합)

14개 단체 도심 집회·행진도 예고

도심권 및 여의도권 임시검문소 운영

경찰, "대중교통 이용" 당부

[아시아경제 이관주 기자] 토요일인 13일 보수단체를 비롯해 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 대규모 집회를 예고하는 등 서울 도심 곳곳에서 집회로 인한 교통혼잡 등이 예상된다.

12일 서울경찰청에 따르면 13일 탄핵반발단체 등 14개 단체가 세종대로, 종로, 사직로 등 도심권 일대에서 집회 및 행진을 개최할 예정이다. 특히 민주노총은 서울시와 경찰로부터 집회금지 통고를 받았음에도 오후 2시께부터 전국노동자대회를 강행할 것으로 보인다.

경찰은 도심권·여의도권을 중심으로 임시검문소를 운영해 금지통고된 집회 참가 목적 관광버스·방송·무대차량을 차단할 예정이다. 집회 상황에 따라 도심권은 사직로·세종대로, 여의도권은 국회대로·여의대로 등을 통과하는 지하철 또는 노선버스의 무정차 토과, 차량 우회 등 교통통제가 이뤄질 수 있다. 경찰은 시민불편 최소화를 위해 안내방송을 실시하고, 교통통제는 필요 최소한으로 운영할 방침이다.

경찰 관계자는 "서울시내 주요 도로의 교통불편이 예상되므로 이동경로를 미리 확인해 지하철 등 대중교통을 이용하고, 부득이 차량운행 시 정체구간을 우회하고 교통경찰의 수신호 통제에 따라 달라"고 당부했다.

한편 경찰청은 이날 오전 진교훈 경찰청 차장 주재로 민주노총 집회 관련 대책회의를 진행하고 "전국의 경찰부대와 가용 장비를 최대한 활용해 금지된 불법집회를 강행할 경우 원천 차단할 계획"이라고 밝혔다.

경찰은 차단선 외곽에서 불시 집결해 방역수칙을 위반한 불법집회를 강행할 경우 집회 및 시위에 관한 법률(집시법)과 감염병예방법 등에 따라 해산 절차를 진행하기로 했다. 만약 경찰관을 폭행하거나 시설물을 손괴하는 등 집단적 폭력 행위가 발생하면 현장 검거를 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.

경찰청은 "대규모 집회 강행에 따른 불법행위에 대해서는 전담수사팀을 편성해 신속·엄정하게 수사하고, 주동자는 끝까지 추적해 예외없이 사법처리할 예정"이라고 강조했다.

