[아시아경제 강은정 대리] 그룹 티아라 멤버 효민이 근황을 전했다.

효민은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "TIKI TAKA B cut"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 효민은 티아라 컴백을 앞두고 화보 촬영을 하고 있는 모습이 담겨 있다.

한편 효민은 최근 JTBC 예능 프로그램 '쿡킹-요리왕의 탄생'에 출연했으며, 현재 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

