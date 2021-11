6평짜리 컨테이너 살던 할아버지, 강남 2000억원대 땅부자였다…"30년간 임대료 안 올려"

"편히 살기 위해 임대료 올리는 건 임차인들에게 죄짓는 것이라고 강조"

[아시아경제 허미담 기자] 서울 강남 한복판에 2000억원대 부지를 소유하고도 생전 6평짜리 컨테이너에서 생활하며 주차장을 관리하던 한 할아버지의 사연이 전해졌다. 이 할아버지는 "임대료를 올리는 건 임차인들에게 죄를 짓는 것"이라며 30년간 임대료를 단 한 번도 올리지 않은 것으로 알려졌다.

10일 중앙일보는 서울 강남구 도곡동 옛 힐스테이트 갤러리(현대건설 상설 주택전시관)가 있던 약 1300평(4189㎡)의 부지가 최근 매물로 나왔다고 전했다.

이 부지는 현대건설이 15년간의 임대차계약(연간 임대료 15억원) 종료 이후 최근 주택전시관 건물을 철거하고 계약 이전 상태로 원상복구해 현재 빈 땅으로 남아있다. 땅값은 평당(3.3㎡) 1억6000만원 정도로, 부지 전체 가격은 2000억원이 조금 넘는 것으로 알려졌다.

이 땅은 최근 땅 주인이었던 A씨가 작고하면서 매물로 나왔다. A씨는 생전 힐스테이트 갤러리 주차장을 관리하며 주차장 한쪽에 있던 6평가량의 컨테이너에서 생활한 것으로 전해졌다.

'컨테이너 할아버지'로 불렸던 A씨가 땅 주인임을 알고 놀란 이들은 한둘이 아니었다. 도곡동 주민 김모씨(61)는 "힐스테이트 갤러리 인근에 A씨 소유의 낡은 집이 있긴 했는데 A씨 부부는 컨테이너에서 음식을 해 드시고 컨테이너 내 간이침대에서 쉬시는 등 거의 그곳에서 살다시피 하셨다"고 전했다.

보도에 따르면 A씨는 1974년 이 땅을 매입해 농사를 지었다. 이에 대해 또 다른 도곡동 주민 박모씨(65)는 "A씨는 말죽거리 토박이로 강남이 개발되기 전까지 그 일대에서 농사를 지었다"며 "농지가 도회지로 바뀌면서 A씨는 보유하고 있던 다른 땅에 빌딩도 여섯동 지었다"고 말했다.

그러나 A씨는 30년 전 임대료를 한 번도 올리지 않고 그대로 유지했다. A씨 소유 부동산의 일부를 관리하는 도곡동 삼성부동산 박종순 대표는 중앙일보에 "A회장님은 30년이고, 20년이고 한 번 정한 임대료를 절대 올리시지 않았다"며 "A회장님 자신이 편하게 살기 위해 임차인들의 임대료를 올리는 건 임차인들에게 죄를 짓는 것이라고 늘 강조하셨다. 임차인들에겐 더없이 큰 은인이셨다"고 말했다.

A씨 소유 상가에서 10여 년간 장사를 했다는 김모씨 또한 A씨에 고마움을 표했다. 김 씨는 "A회장님 유족들이 임차인들에게 폐를 끼치면 안 된다며 부고도 안 전했다"며 "뒤늦게 A회장님 빈소에 가 얼마나 울었는지 모른다"고 했다.

한편 해당 사연을 접한 누리꾼들은 "진정한 부자이시다. 요즘 돈 있다고 사람들을 무시하고 사는 사람들이 얼마나 많은데 그들이 본받아야 할 가치관이다", "임차인들에게는 평생 은인이었겠다. 삼가 고인의 명복을 빕니다", "사연을 보니 코끝이 찡해진다. 멋진 인생을 살다 가셨다" 등 애도를 표했다.

