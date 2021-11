양천구, 스타트업 투자 활성화 위한 ‘430억 원 규모 창업지원 펀드’ 조성

[서울시 자치구 뉴스]양천구, 에버그린투자파트너스 업무협약 통해 스타트업 육성 위한 창업지원펀드 조성 연내 지역내 기업 최소 20억 원 이상 투자 시작...은평구, 로저 셰퍼드 ‘백두산 천지’ 사진 작품 기증받아

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 지역 내 창업기반 마련 및 스타트업을 육성하고 유치하기 위해 430억 원 규모의 창업지원펀드를 조성한다.

이를 위해 양천구는 지난 5일 구 청사에서 김수영 양천구청장과 업무집행조합원으로 선정된 에버그린투자파트너스 홍종국 대표이사 등이 참석한 가운데 창업지원펀드 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

두 기관은 이번 협약을 통해 양천구의 지역 일자리 창출과 혁신 기업의 성장 기반을 확보하기 위해 유망 스타트업을 발굴, 육성하기로 했다.

펀드 규모는 당초 목표 금액 100억 원을 훌쩍 상회한 430억 원 규모다. 주요 조합원으로는 한국모태펀드를 비롯 ▲양천구 ▲서울시 ▲인천광역시 ▲금융기관 ▲대학교 ▲일반 법인 등이 유한책임 출자자로 참여했다.

양천구 출자금 10억 원의 200% 이상(20억 원 이상)은 양천구 소재 기업에 의무적으로 투자하게 함으로써 지역내 기업의 성장 및 지역 안착을 도모할 계획이다.

이르면 연내 투자를 시작, 스타트업이 기술개발에 집중하고 안정적으로 기업을 운영하도록 총 8년에 걸쳐 투자와 회수를 진행할 방침이다.

양천구는 목동유수지 상부에 연구 · 창업 · 기업 생태계를 집약해 4차산업혁명 시대를 주도하는 전진기지의 역할을 할 혁신공간으로 '중소벤처기업 혁신성장밸리'를 조성할 계획이다. 구는 이번 협약을 통해 창업지원펀드가 해당 사업의 마중물 역할을 할 것으로 전망하고 있다.

김수영 양천구청장은 “기존 융자위주의 간접지원과 더불어 펀드를 조성, 스타트업에 직접 투자하는 사업을 통해 창업 활성화와 일자리 창출로 지역경제를 견인하고 미래 먹거리를 책임질 신성장동력으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

은평구(구청장 김미경)는 지난 4일 백두대간을 종주한 최초의 외국인 로저 셰퍼드 사진작가 ‘백두산 천지’ 사진 작품을 기증받았다고 밝혔다.

로저 셰퍼드는 남과 북의 백두대간을 외국인 최초로 종주한 뉴질랜드인이다. 2007년 90여일에 걸쳐 남측의 백두대간을 종주, 2011년 북한의 협조를 얻어 총 12차례에 걸쳐 북녘 백두대간 등반에 성공했다. 2015년 평양 인민대학습당에서 사진전도 열었다. 이후 한국에서 여러 차례 사진전을 열면서 화제를 모았다.

앞서 구는 지난 2일 은평구청 1층 로비에서 ‘한반도 평화 기원 - 일맥상통 백두대간’ 사진전을 열었고 오는 12일까지 전시 예정이다. 사진전 전시 기간에 맞춰 진행한 ‘백두산 천지’ 사진작품 기증식은 사진전과 더불어 한반도 평화기원을 인식 및 제고하기 위해 마련됐다.

‘한반도 평화 기원 - 일맥상통 백두대간’ 사진전은 여러 곳을 돌아다니면서 치르는 순회전 형식으로 총 3회 열렸다. 지난 6월 혁신파크 상상청에서 시작해 7~8월 삼각산금암미술관에 이어 현재 은평구청 1층 로비에서 전시 중이다. 특히 삼각산금암미술관은 북한산 한문화체험특구에 위치한 곳으로 평화통일의 공감대를 충분히 자연스럽게 녹여낼 수 있는 장점으로 높은 호응을 받아 전시기간을 연장해 총 6주간 진행하며 성황리 마무리했다.

사진작가 로저 셰퍼드는 “남북한의 백두대간 전체 구간을 종주하면서 직접 촬영한 ‘백두산 천지’는 분명 구민들에게 남북한 백두대간이 하나의 국토임을 느끼게 하고 평화와 통일에 대해 인식을 제고할 수 있는 뜻깊은 기회가 될 것이다. 한반도 평화와 대화의 진전을 갈망하는 민족의 염원을 담았으니 많은 관심 부탁드린다”고 소감을 전했다.

김미경 은평구청장은 “평화와 통일의 필요성을 강조, 힘써주시는 로저 셰퍼드 작가를 비롯 사단법인 민족문제연구소 관계자의 노력에 깊은 감사의 말씀 전한다. 구민들이 전시작품 ‘백두산 천지’를 통해 평화와 통일의 필요성을 느낄 수 있는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

