[비트코인 지금] 횡보하는 비트코인…7300만원대에서 주춤

이더리움도 540만원대에서 숨고르기

[아시아경제 이민우 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인 가격이 지난달 말부터 7000만원 초중반대에 머무르고 있다. 지난달 비트코인 상장지수펀드(ETF) 상장 소식에 상승랠리를 기록한 이후 차익실현 매물이 출회되고 있는 것으로 보인다.

국내 가상화폐거래소 업비트에 따르면 5일 오전 10시11분 기준 비트코인 가격은 전날 대비 0.12% 떨어진 7371만원을 기록했다. 지난달 27일 7018만원까지 내려간 이후 약 2주 동안 7000만~7500만원선을 유지하고 있다.

최근 상승 랠리를 이어갔던 이더리움도 같은 시간 전날 대비 0.61% 떨어진 542만원을 기록하며 횡보하고 있다. 지난달에만 40% 넘게 올랐지만 지난 3일 이후 540만원대에 머무르고 있다.

지난달 비트코인 ETF가 뉴욕증권거래소에 상장된 이후 사상 최고치인 8175만원을 기록한 이후 단기간 급등에 따른 차익실현 매물이 나오며 다소 주춤한 모습이다. 다만 에릭 애덤스 미국 뉴욕시장 당선인의 가상화폐 산업 지원 선언과 JP모건의 투자의견 등이 호재로 작용되면서 낙폭은 제한돼는 모습이다.

