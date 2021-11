조선대 '직무별 현직자 멘토링 2차' 프로그램 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터가 재학생 및 졸업생의 해외취업을 지원하기 위한 '해외취업 현직자 직무 멘토링 2차'를 개최한다.

2일 조선대에 따르면 현직자 직무 멘토링은 해외 취업에 필요한 실전 준비에 필요한 내용을 전달, 참가자들의 글로벌 역량 강화 등을 위해 마련됐다.

세부내용은 합격을 위한 이력서 작성방법, 기업면접 tip과 중점 포인트 잡기, 면접에 필요한 스크립트 작성을 통해 취업 실전 대비 및 취업 성공을 위한 방법을 전달할 예정이다.

이번 프로그램은 오는 15일부터 16일까지 이틀 간 비대면으로 진행되며, 조선대학교 재학생 및 졸업생이면 누구나 참여할 수 있다.

참여를 희망하는 학생들은 학생통합지원시스템 홈페이지 비교과과정프로그램에서 신청가능하다.

윤오남 조선대학교 대학일자리센터장은 "앞으로도 직무별 현직자의 만남을 제공하여 성공적인 진로설계를 돕고 취업에 대한 자신감을 높일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

