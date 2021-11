기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속

[아시아경제 지연진 기자] 코스피 지수가 2일 오후 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 강세가 계속되고 있다. 지난 달 국내 기업들의 수출이 견고한 흐름을 보이면서 대형주들이 일제히 상승세를 기록 중이다.

코스피는 이날 오후 2시5분 기준 전일대비 40.12포인트(1.35%) 오른 3019.06을 기록 중이다. 개인이 1조155억원 상당을 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 2878억원과 7436원 어치 순매수하고 있다.

이날 코스피는 전날 미국 증시에서 3대 지수가 신고가를 갈아치운 영향으로 장초반부터 3000선을 회복했다. 장중 3030포인트를 웃돌기도 했지만 오후 들어 상승폭을 일부 반납했다.

코스피 시가총액 상위종목에선 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 3,000 등락률 -0.36% 거래량 125,220 전일가 832,000 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 close (-0.12%)을 제외한 나머지는 모두 오름세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 1,700 등락률 +2.43% 거래량 15,349,100 전일가 69,900 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손 잡는다" 2차전지 황금株 공개박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’내년 증시 키워드 '전약후강, 현차삼전, 메타버스' close 가 장 중 3% 강세를 보였고, 기아(+2.02%)와 카카오(1.59%)의 상승세가 도드라졌다. 특히 SK이노베이션(+4.59%)은 기관과 외국인의 동반 매수세로 급등세를 보이고 있다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "미국 증시의 상승 영향도 있지만 국내 반도체 기업의 호실적이 발표되면서 투자자들의 심리가 개선됐다"며 "미국 시장이 예상보다 빠르게 안정을 찾으면서 그동안 소외된 국내 증시가 뒤늦게 동조하는 현상"이라고 분석했다.

같은 시간 코스닥 지수는 10.12포인트(1.01%) 오른 1008.69를 기록 중이다. 외국인이 1139억원, 기관은 345억원을 순매수했다. 반면 개인은 1166억원 어치 순매도하고 있다.

코스닥 시총 상위 종목에선 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,600 전일대비 5,900 등락률 +3.19% 거래량 767,287 전일가 184,700 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (+2.98%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 +1.72% 거래량 132,315 전일가 116,000 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (+2.16%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 387,900 전일대비 8,000 등락률 +2.11% 거래량 26,449 전일가 379,900 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (2.40%) 등 2% 상승률을 기록 중이다. 바이오제약사 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,800 전일대비 6,800 등락률 +9.19% 거래량 562,579 전일가 74,000 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株 close (+8.78%)이 신약 개발 소식으로 급등하고 있다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 106,500 전일대비 2,700 등락률 -2.47% 거래량 949,328 전일가 109,200 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장''K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close (-1.74%)와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,200 전일대비 1,700 등락률 -1.93% 거래량 4,317,177 전일가 87,900 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 "카카오게임즈" 지금 잡아도 될까요?제2의 쇼박스, 나왔습니다 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (-0.46%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 181,700 전일대비 1,800 등락률 -0.98% 거래량 1,025,222 전일가 183,500 2021.11.02 15:17 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (-1.04%) 등은 약세다.

한지영 키움증권 연구원은 "10월 수출에서 주요 품목들이 모두 호조세를 보였다는 점은 공급난의 여파가 국내 수출 산업에 제한적이 영향만 있다는 것을 시사한다"며 "미국 증시에서 테슬라(8.5%), 포드(5.1%) 등이 전기차 사업 투자 확대 기대감 등으로 강세를 보인 점은 오늘 국내 자동차 및 2차전기 관련 업종들의 투자심리를 개선시켜준 것"이라고 말했다.

