많이 걷고 달리면 포상…신영證, '온앤오프 레이스' 개최

GPS로 걷기·뛰기·등산·자전거타기 등 비교해 경쟁

[아시아경제 이민우 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 62,800 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 3,003 전일가 62,700 2021.11.01 10:09 장중(20분지연) 관련기사 퇴직연금 강자 신영證, 4분기 연속 수익률 1위증권사 사옥 1층이 문화공간으로…신영證, 문학동네와 맞손"은퇴 준비에 참고하세요"…신영證 '행복한 노후준비 가이드' 발간 close 이 이달 들어 임직원 간 운동 실적을 경쟁하는 행사를 진행한다.

신영증권은 이 같은 비대면 사내 행사인 '온앤오프 레이스'를 이달 동안 개최한다고 1일 밝혔다.

이에 따라 모든 임직원은 걷기, 뛰기, 등산, 자전거 등 총 네 종목에 대해 개인별, 팀별로 경쟁을 벌이게 된다. 위성위치확인시스템(GPS) 기반의 운동 인증 어플리케이션(앱)을 활용해 운동량을 측정한 뒤 우수한 임직원은 포상받게 된다.

이와 함께 환경 보호 운동인 '플로깅(plogging)'도 진행한다. 플로깅은 산책이나 달리기를 하면서 주변 환경을 깨끗하게 만드는 활동을 뜻한다.

신영증권 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 잦은 재택?분리 근무로 소원해진 구성원과 운동 경험을 공유하면서, ‘환경 보호’라는 우리 시대 중요 과제 수행을 위해 마련한 행사"라며 "사내에 긍정적인 에너지를 불어넣고 소통 문화 확산에 기여할 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr