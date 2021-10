[아시아경제 황준호 기자] 건설경기 개선 등에 대한 기대감으로 시멘트 관련 주가가 오름세를 보이고 있다.

29일 오후 2시13분 현재 한일시멘트 한일시멘트 300720 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 3,900 등락률 +23.08% 거래량 5,576,731 전일가 16,900 2021.10.29 14:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일[클릭 e종목]“한일시멘트 등, 정부 정책 수혜 기대"한일시멘트, 전근식 신임 대표 선임 close 는 전 거래일 대비 3550원(21.01%) 뛴 2만450원에 거래되고 있다. 세아시멘트도 4.63% 오른 13만5500원을, 한일현대시멘트는 5.19% 상승한 3만4450원을 기록하고 있다.

시멘트는 전형적인 내수산업으로 건설경기에 민감하게 반응한다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr