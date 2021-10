[류태민의 부동산 A to Z] 오피스텔 같은 ‘라이브 오피스’ 인기… 거주해도 될까?

세금·청약·전매제한 등 각종 주택 규제 안 받아

非주거용 시설로 분류돼 거주는 엄연한 불법

내부시설 불법개조도 많아 단속 우려도

주택 규제 완화 시 반사이익 사라질 위험 주의해야

[아시아경제 류태민 기자] 지식산업시설 내 섹션 오피스를 주거용 오피스텔처럼 사용할 수 있는 일명 ‘라이브(live) 오피스’라는 상품이 인기를 끌고 있다. 비(非)주거용 시설로 분류돼 대출·세금 등 각종 규제에서 비교적 자유롭고, 별도로 기숙사를 구하기 어려운 소규모 기업의 수요가 많아 분양시장에서 높은 경쟁률을 기록하고 있다. 다만 법률상 실거주가 불가능하고, 아파트·오피스텔 등 대체수단의 규제가 풀릴 경우 수익성이 떨어질 수 있어 투자 시 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

업계에 따르면 지난 8월 진행된 서울 강동구 고덕 아이파크 디어반 청약에서는 업무시설 590호실 모집에 총 1만8576명이 몰리며 평균 경쟁률 51.대 1을 기록했다. 특히 가장 면적이 넓은 4군(204~296㎡·전용면적)은 경쟁률은 410.5대 1에 달했다.

앞서 7월 라이브 오피스 1620실이 포함된 송도 센텀하이브도 평균 경쟁률 26.3대 1을 기록하며 흥행에 성공했다. 같은 달에 분양한 힐스테이트 동탄역 멀티플라이어 라이브 오피스 678실도 4주 만에 완판됐다.

라이브 오피스는 건축법상 업무시설로 분류된다. 주택이 아니어서 주택 종합부동산세에 합산되지 않고 양도소득세 중과 대상에서도 제외된다. 별도의 청약규제나 전매제한도 없다. 사무실임에도 샤워부스나 싱크대·화장실 등을 갖추고 있는데다 발코니 설치도 가능하다 보니 틈새 상품으로 인기를 끌고 있다.

일반적으로 땅값이 저렴한 산업단지내에 들어서기 때문에 분양가도 비교적 저렴한 편이다. 이때문에 별도의 기숙사를 갖추기 어려운 소규모 업체들의 관심이 높다. 대출이 최대 80%까지 가능하고, 지식산업센터에 입주한 라이브 오피스의 경우에는 취득세와 재산세를 감면받는 것도 장점이다.

하지만 법률상 주거용으로 사용하는 것은 엄연히 불법이라는 점에 유의해야 한다. 분양받은 오피스는 업무시설로 사용하거나 임대만 가능하고, 전입신고도 불가능하다. 특히 지식산업센터 내 위치한 라이브 오피스는 일반 개인이 분양 받을 수 없어 분양 관계자가 입주 가능한 업종으로 사업자를 내고 추후에 임대사업으로 변경하라고 권유하는 경우가 흔하다. 다락방 설치 등 주거용도로 불법 개조할 경우 건축주가 아닌 소유자에게 이행강제금 부과된다는 점도 유의해야 한다.

서진형 대한부동산학회 회장(경인여대 교수)은 "주택 시장에 규제가 집중되다보니 이를 회피하기 위한 편법 상품들이 무분별하게 생겨나는 것"이라면서 "외곽지역의 경우 아파트·오피스텔 등 주택시장에 대한 규제가 완화되면 세입자를 구하기도 어렵고 매매도 어려워질 수 있으니 유의해야 한다"고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr