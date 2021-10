김기현 "文대통령-이재명 회동, 수사기관서 '손대지 말라'는 암묵적 지시"

대장동 검찰 수사, "수사하고 있는 게 아니라 '수사쇼'"

[아시아경제 오주연 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 전일 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선후보의 '청와대 회동'에 대해 "아예 '수사기관에서 손대지 말라'라고 하는 암묵적 지시를 한 것"이라며 "매우 잘못된 만남"이라고 비판했다.

27일 김 원내대표는 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 "이재명 후보는 국민들이 절대적으로 분노하고 있는 부동산 개발 비리 의혹의 최중심에 있는 분이고 본인 스스로도 설계했다고 얘기했던, 책임을 져야될 입장"이라며 이같이 말했다.

김 원내대표는 "이 후보는 고발 대상자로 되어서 수사 대상자로 되어있다"며 "수사 중인 피고발자를 대통령께서 만나 덕담을 하고 힘을 실어주는 것은 수사가관에서 손대지 말라고 하는 암묵적 지시"라고 강조했다.

청와대가 선관위로부터 '민생 문제 관련 논의는 문제없다'는 유권해석을 받았다는 것에 대해서도 "아무 의미 없는 억지궤변"이라고 꼬집었다.

김 원내대표는 "선관위가 해석할 수 있는 게 아닌 것이 범죄 수사하고 있는데 선관위가 무슨 상관인가"라고 지적했다. 이어 "현재 국민적 분노의 대상이 되어 있는 부동산 개발비리, 단군 이래 최대의 비리의 주인공을 대통령이 만나서 '손대지 말라'는 암묵적 지시를 한다라는 게 선관위가 면죄부를 줄 수 있는 건 아니다"라며 "억지 해명"이라고 질타했다.

현재 대장동 검찰 수사에 대해서는 "수사를 하고 있는 게 아니라 수사쇼를 하고 있는 것"이라고 비꽜다.

그는 "보통 우리가 '꼬리 자르기' 표현을 많이 하는데 이번 검찰의 대장동 사건 수사를 보면서 꼬리 자르기가 아니라 '꼬리의 깃털뽑기'다"라고 말했다.

이어 "수사를 제대로 안 해놓고 영장을 청구하는 쇼만 한 다음에 법원에서 기각했기 때문에 더 이상 수사가 잘 안 된다고 하다가 시간이 좀 지나면 그냥 유야무야 하고 그 사이에 빨리 증거 없애라고 가르치는 것 아닌가"라며 "저도 법률가 출신이고 법조인으로서 벌써 수십 년을 종사해왔던 사람인데 제가 태어나 보다 보다 이런 수사는 처음 봤다"고 비판했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr