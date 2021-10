[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 26일 고(故) 노태우 전 대통령의 서거와 관련해 애도의 뜻을 전했다.

이 후보는 26일 오후 페이스북을 통해 "깊은 애도를 표한다"며 "노 전 대통령은 우리 현대사에 빛과 그늘을 함께 남겼다"고 밝혔다.

그는 "고인의 자녀가 5.18 영령께 여러 차례 사과하고 참배한 것은 평가 받을 일"이라며 "삼가 고인의 명복을 빈다"고 적었다.

노 전 대통령 서거와 관련한 이 후보의 입장 글은 이날 오후 9시에 게재됐다. 앞서 이 후보는 이날 오후 경기 성남의료원 방문 후 기자들과 만나 노 전 대통령 서거에 관해 묻는 질문에 "캠프와 상의를 하겠다"며 즉답을 피했다.

