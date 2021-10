비정규직 근로자 수 첫 800만명 넘어서…10명중 4명이 비정규직

[세종=아시아경제 김현정 기자] 비정규직 근로자 수가 처음으로 800만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 임금근로자 10명 중 4명이 비정규직인 셈인데, 정부의 고령자 대상 공공 일자리 공급의 결과로 풀이된다.

26일 통계청이 발표한 '2021년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과'에 따르면 올해 8월 기준 비정규직 근로자는 806만6000명이었다. 1년 전보다 64만명 증가한 숫자다.

비정규직 근로자가 800만명을 넘은 것은 이번이 처음이다. 문재인 정부 출범 첫 해인 2017년 8월 657만명이었던 비정규직 근로자는 임기 말인 올해 150만명 가량 늘었다. 통계청은 "통계 기준 개편으로 2018년 이전 자료와 2019년 이후 자료는 비교가 불가능하다"고 설명했지만, 2019년과 비교해도 비정규직 근로자는 58만명 증가했다. 비정규직 근로자 수는 전체 임금근로자 2099만2000명 중 38.4% 수준으로, 지난해 36.3%에서 2.1%포인트 늘었다.

비정규직 수가 급증한 것은 정부의 공공근로 확대가 영향을 미친 것으로 보인다. 연령별 비정규직 규모를 보면 60세 이상 비정규직 근로자 수가 213만2000명에서 240만3000명으로 27만1000명 증가해 가장 많았다. 50대는 154만3000명에서 166만7000명으로 12만4000명 늘었다.

산업별로는 보건업및사회복지서비스업(22만 8000명), 교육서비스업(8만 5000명), 사업시설관리·사업지원및임대서비스업(6만 6000명)에서 증가했고, 공공행정·국방및사회보장행정(-2만 2000명) 등에서는 줄었다.

근로 형태별로 보면 한시적 근로자는 517만 1000명으로 56만 4000명 증가했다. 시간제 근로자(351만 2000명)는 26만명, 비전형 근로자(227만 8000명)는 20만5000명 각각 늘었다.

기획재정부는 이와 관련해 참고자료를 배포하고 "비정규직 규모는 증가했으나 비정규직 관련 주요 근로여건 지표는 개선됐다"면서 비정규직 중 자발적 선택 근로자 비중이 59.95%로 3.3%p 확대됐고, 월평균 임금(3.4%)이나 사회보험 가입률(고용 6.5%p, 건강 1.3%p, 국민연금 0.6%p)도 개선됐다고 설명했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr