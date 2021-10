박향 코로나19 중앙사고수습본부 방역총괄반장이 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 '단계적 일상회복 이행계획 공청회'에서 이행계획 초안을 발표하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.