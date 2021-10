서울시교육청-국민대, 난독 학생 지원·전문가 양성 협력

난독 학생 위한 온라인 학습 프로그램 지원

퇴직 교원 난독 전문가 양성 등 협력

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청은 국민대와 25일 '난독 학생 지원·퇴직 교원 난독 전문가 양성'을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

서울시교육청과 국민대가 협력해 난독 전문가로 양성함으로써 난독증과 난독 현상으로 학습에 어려움을 겪는 학생을 지원한다.

서울시교육청 '교육인생이모작지원센터'는 퇴직교직원들의 전문성을 활용한 다양한 교육지원활동을 하고 있으며, 국민대학교 ‘ERiD 읽기쓰기클리니컬센터’는 난독증과 난독현상 예방·해소를 위한 국내 대학 최대 규모의 난독증 교육임상클리닉을 운영하고 있다.

국민대학교는 ▲난독 학생을 위한 온라인 학습 프로그램과 난독 교육지원단 봉사활동 지원 ▲퇴직교원 대상 난독 전문가 양성과정 지원, 난독증 등 학습장애전문가 자격 과정 지원 등을 적극 추진하기로 했다.

서울시교육청은 "난독 학생에게 퇴직교원의 전문적인 맞춤식 개별 지원과 난독증 치유 프로그램 등을 제공함으로써 더욱 효과적인 난독 학생 지원이 가능할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr