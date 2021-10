LG유플러스, 뇌질환 전문기업과 '치매 디지털 치료제' 개발

LG전자·로완과 MOU 체결

고령화 시대적 트렌드 반영

치매 예방?관리 콘텐츠 개발

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 1,057,682 전일가 14,950 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]KT와 LG유플러스, 현 주가에선 기계적 매수 대응“통신모듈부터 라우터, 외장형안테나까지” LG유플, 5G 28㎓ B2B 생태계 확장한다톡톡 튀는 이통사 마케팅…MZ세대 벽 '무너'졌네 close 가 비대면·초고령화 사회에 맞춰 경도인지장애·초기 치매 환자를 대상으로 치매 예방·관리를 위한 디지털 콘텐츠·솔루션 사업 협력을 추진한다.

는 LG전자, 뇌 질환 디지털 치료 전문 기업 로완과 '시니어 대상 디지털 헬스케어 사업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 24일 밝혔다.

로완은 국내 최고 신경과 전문 의료연구팀과 함께 디지털 종합 치매예방 프로그램 ‘슈퍼브레인’을 개발한 기업이다. 혈관위험 인자관리, 인지학습, 운동, 영양교육, 동기강화 등 다섯 가지 영역에서의 다중인지 중재 효과를 국내 최초로 입증했으며 현재 50여개 치매안심센터, 복지관, 병의원에 서비스 중이다.

이번 업무협약을 통한 주요 추진 과제는 ▲슈퍼브레인 기반의 디지털 치매 예방?관리 솔루션 개발·공급 ▲B2G?B2B?B2C 등 각 시장에 적합한 편의 디바이스 발굴 ▲고객 라이프로그 데이터를 활용한 서비스 고도화 ▲방송?통신 데이터 연계한 새로운 비즈니스 모델 개발이다.

LG전자가 최근 출시한 '원퀵' 디바이스에 슈퍼브레인 기반의 치매 예방·관리 솔루션을 탑재하고, 서울에 위치한 치매안심센터와 데이케어센터를 대상으로 사업화 검증에 나선다. 원퀵은 4K UHD 해상도 스크린, 카메라, 마이크, 스피커, 전자칠판 등을 탑재한 다목적 스크린으로 화상회의와 운동 등 회사나 집에서 필요로 하는 올인원 솔루션을 제공한다. 향후 원퀵을 통한 사업화 검증과 함께 LG유플러스는 모바일?홈 서비스 고객을 대상으로 치매예방관리 서비스를 확대 적용할 예정이다.

LG트윈타워에서 진행된 이번 협약식은 박종욱 LG유플러스 CSO 전무를 비롯해 LG전자 ID사업부장 백기문 전무, 로완 한승현 대표 등 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

한승현 로완 대표는 "이번 업무협약을 통해 LG전자의 글로벌 마케팅, LG유플러스의 다양한 채널을 통해 더 넓고 다양한 장소에서 로완의 디지털 치료 컨텐츠가 활용될 수 있을 것 같아 기대가 크다"고 말했다.

백기문 LG전자 ID사업부장 전무는 “다양한 비즈니스 현장뿐만 아니라 고객 일상의 효율까지 높여주는 원퀵 솔루션을 앞세워 시니어를 비롯한 다양한 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.

박종욱 LG유플러스 CSO 전무는 " LG유플러스의 정보통신기술력, 가입자 기반으로 디지털 시니어 케어 분야, 특히 치매에 대한 우려로 걱정이 많으신 시니어를 대상으로 고객 가치를 창출할 수 있도록 적극 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr