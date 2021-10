코로나19 신규확진 1423명…16일째 2000명 아래

[아시아경제 최대열 기자] 24일 집계된 국내 코로나19 신규 확진환자는 1423명으로 집계됐다고 중앙방역대책본부가 밝혔다. 신규 확진자는 하루 전보다 85명 적고 일주일 전인 한 주 전과 비슷한 수준이다.

하루 확진자 수는 4차 유행이 시작한 지난 7월 초순 이후 110일 연속 네 자릿수를 이어갔다. 지난 9일 이후 2주 넘게 2000명 아래를 유지하고 있다. 최근 일주일 기준으로 보면 지난 20일 1571명으로 집계된 후 꾸준히 1500명 안팎을 기록하는 가운데 주말 진단검사가 줄어들면서 소폭 줄어든 것으로 보인다.

지역별로는 서울이 514명, 경기가 516명 등 수도권이 1129명으로 80%에 육박한다. 충남과 충북에서 각각 62명, 38명이 새로 확진판정을 받았다. 세종을 제외한 모든 광역지자체에서 신규 확진자가 나왔다. 해외유입 확진자는 28명이다.

위중증환자는 316명으로 하루 전보다 11명 줄었고 사망자는 2766명으로 같은 기간 21명 늘었다.

