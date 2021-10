김해시, '2021 JOB 페스티벌' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 지역의 '참 괜찮은' 중소기업들과 함께 채용 박람회를 연다.

시는 25일부터 내달 5일까지 '2021 김해 JOB 페스티벌'을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 채용박람회는 코로나19로 구인, 구직활동이 어려워진 기업체와 구직자를 지원하기 위해 마련됐다. 행사는 현장 면접으로 인한 코로나19 확산 예방을 위해 비대면 방식으로 진행된다.

박람회는 시를 비롯해 인제대학교, 김해고용복지센터, 김해상공회의소, 경남창조경제혁신센터가 공동으로 주최하며, 50개 기업체, 특히 중소벤처기업부 선정 '참 괜찮은 중소기업'이 참여한다. 다양한 직종에서 200여명을 채용할 예정이다.

또한 이력서 및 자기소개서 컨설팅, 인사담당자 릴레이 특강, 직무별 맞춤 취업 교육 영상 제공 등 온라인으로 참여 가능한 다양한 취업 지원 프로그램도 준비돼 있다.

구직자는 '김해 잡페스티벌' 누리집에서 기업의 채용직무, 지원 자격요건, 복리후생 등의 정보를 확인한 후 희망 기업에 입사 지원을 하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr