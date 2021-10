삼성증권, 코스피200·코스닥150 지수 추종 ETN 4종 출시

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 코스피200, 코스닥150 지수를 추종하는 ETN 4종을 신규로 출시했다고 22일 밝혔다.

신규 상장되는 ETN 4종은 각각 대표지수를 정방향으로 추종하는 ‘삼성 코스피 200 ETN’ ‘삼성 코스닥 150 ETN’과 선물지수를 역방향으로 추종하는 ‘삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN’ ‘삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN’이다.

삼성증권 관계자는 "‘삼성 코스피 200 ETN’ ‘삼성 코스닥 150 ETN’이 각각의 대표지수 현물을 추종하는데, ETN 보유시 발생하는 제비용 또는 운용보수 0%로 장기투자에 부담이 없다"고 설명했다.

함께 상장되는 코스피 200, 코스닥 150 선물 지수 역방향 추종 ETN인 ‘삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN’ ‘삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN’ 2종은 연간 제비용 0.5%가 적용된다.

이번에 신규 발행한 ETN 4종은 오는 2031년 9월 11일까지 거래할 수 있다.

