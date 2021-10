"배달 이륜차 안전 확보하자" 도로교통공단, 생각대로·배달의민족과 협업

특화된 교통안전교육, 캠페인 진행

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 배달대행업체 생각대로, 우아한청년들과 함께 이륜차 라이더들의 안전한 교통문화 정착을 위한 상호 지원과 교통안전 인식개선 캠페인 등 홍보·행사에 협력하기로 했다고 22일 밝혔다.

이번 협업을 통해 도로교통공단은 배달 라이더의 교통안전의식 함양을 위한 교육과정을 구성하고 교육 진행을 위한 강의 인력을 지원한다. 또 배달 라이더의 안전운전을 위한 홍보 및 캠페인 협업, 안전운전 관련 리플릿도 제공한다.

생각대로와 우아한청년들은 라이더 쉼터, 지역거점 등 배달라이더 접점에서 교육자료를 배포하고 안전캠페인을 진행하는 등 이륜차 교통안전의식 함양에 함께한다.

김만배 도로교통공단 교육본부장은 "코로나19로 배달 플랫폼 시장이 확대돼 이륜차 관련 교통사고 또한 늘어나는 추세"라며 "공단은 양사와 함께 각자의 역량을 발휘해 배달 라이더들의 교통안전 의식 함양과 안전한 이륜차 서비스 생태계 조성에 협력하겠다"고 말했다.

