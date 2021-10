[2021 국감]주금공 "정책모기지 중도상환 수수료 70% 감면 준비중"

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사가 정책모기지 중도상환 수수료를 70% 감면하는 방안을 준비 중이라고 밝혔다.

21일 국회 국정감사에서 최준우 한국주택금융공사 사장은 중도상환 수수료 감면 계획에 대해 묻는 더불어민주당 김병욱 의원의 질문에 "기존 차주의 상환을 유도하는 목표로 한시적으로 중도 상환 수수료를 70% 감면하는 방안을 준비하고 있다"며 "이달 중 내용을 발표할 계획"이라고 밝혔다.

이날 국감에서는 윤종원 IBK기업은행장도 중도상환 수수료 감면 계획에 대해 “실무적으로 검토하고 있다”고 말했다.

다만 김 의원이 "시중은행들도 중도상환 수수료를 폐지 또는 인하할 수 있도록 금융위원회가 유인할 필요가 있다"고 제안하자 금융당국은 신중한 모습을 보였다.

고승범 금융위원장은 중도상환수수료 폐지에 부작용이 있을 수 있다는 점을 언급하며 "수수료를 폐지하면 변동금리 단기 대출 위주로 상품을 운용하려는 유인 효과가 생길 수 있고 이자율 상승으로 소비자에게 부담이 전가될 수도 있다"고 답했다.

