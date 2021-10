[아시아경제 장세희 기자]전 세계가 긴축 조짐을 보이자 금리가 상승세를 보이고 있다.

20일 오전 기준 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 1.908%를 나타냈다. 이는 2018년 12월 5일(연 1.901%) 이후 최고치다. 10년 만기 국채 금리는 3.7bp 오른 연 2.416%를 보이고 있다.

한편 이날 국채 금리 상승은 미국 채권 금리 상승 영향이 크게 작용했다. 10년 만기 미국 국채금리는 19일(현지 시각) 장중 1.6302%까지 오르며 지난 6월 초 이후 최고치를 나타냈다.

