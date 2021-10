中 "美, 남중국해 공해상서 핵잠수함 충돌사건 해명해야"

"美 사건은폐, 지역안보 위협"

美 해군 "잠수함 안정적 상태" 강조

[아시아경제 이현우 기자] 중국 정부가 남중국해 공해상에서 미국 핵추진 잠수함이 정체불명의 물체와 충돌한 사고와 관련해 정확한 사고원인과 배경을 밝히라며 미국 정부를 압박했다. 미국정부가 의도적으로 사건을 은폐하며 중국의 안보를 위협한다는 주장이다.

20일 탄커페이 중국 국방부 대변인은 논평을 통해 "중국은 이번 사건에 심각한 우려를 표하고 미국에 해명을 요구한다"며 "미국은 당사국으로서 사건 관련 상황을 자세히 설명할 책임과 의무가 있다"고 비난했다. 탄 대변인은 "미국이 '항행의 자유'라는 명목으로 남중국해에 항공모함과 핵잠수함 등을 파견해 무력을 과시하며 지역 국가의 안보를 위협하고 있다"며 "남중국해 암초 지역에 대한 정찰과 중국을 겨냥한 군사력 배치를 중단할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

그는 이어 "미국이 핵잠수함 충돌 사고 5일 뒤 사고 사실을 밝힌 점은 무책임하고 숨기려는 방법은 오해와 오판을 부르기 쉽다"며 "중국과 남중국해 주변국들은 사건의 진상과 미국의 의도를 의심할 수밖에 없다"고 맹비난했다.

앞서 중국 외교부도 함께 구체적인 사고 장소와 핵물질 누출 여부를 밝히라고 요구하고 나선 바 있다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 11일 정례브리핑을 통해 "미국은 핵잠수함 사고가 도대체 어디서 발생했는지, 사고로 핵 물질 누출이 발생해 해양 환경을 파괴했는지, 사고가 사고 발생 해역의 항행 안전과 어업에 영향을 줄 수 있는지를 분명히 밝히라"고 촉구했다.

앞서 미 해군은 7일 보도자료를 통해 시울프급 핵잠수함 코네티컷호가 지난 2일 오후 인도·태평양 공해상에서 작전 도중 정체불명의 물체와 부딪혔다고 밝힌 바 있다. 미 해군은 "인명을 위협할자만한 부상은 없었고, 잠수함이 안전하고 안정적인 상태"라고 강조했다.

