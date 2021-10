부산시청 공무직노동조합, 복지예산 2700만원 반납해 코로나19 대응 예산으로

작년 이어 올해 모범조합원 산업시찰 전면 취소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시 공무직 직원들이 복지예산을 반납해 코로나19 재난 대응 예산으로 쓰일 예정이다.

부산시는 공무직노동조합이 코로나19 극복에 힘을 보태기 위해 공무직 후생복지예산 2700여만원을 반납했다고 19일 밝혔다.

부산시청공무직노동조합은 작년에 이어 올해도 공무직 후생복지사업인 ’모범조합원 산업시찰’을 전면 취소하고 관련 예산 전액을 반납하기로 부산시와 노사합의를 통해 결정했다.

코로나19로 어려움을 겪는 자영업자, 기업 등의 고통을 조금이나마 분담하는 차원에서 예산을 반납했고, 반납된 예산은 올해 말 추가경정예산 편성을 통해 반납처리 돼 향후 재난대응 등에 활용될 예정이다.

부산시청공무직노동조합 장상수 위원장은 “코로나19 재확산 등으로 부산시 재정부담이 증가하는 상황에서 공무직들도 보고만 있을 수 없어 올해도 후생복지사업을 취소했다. 반납한 예산이 신속하게 재난 대응에 활용되길 바란다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “재난 등으로 부산시가 어려울 때마다 현장에서 앞장서는 공무직 근로자분께 항상 감사한 마음을 가진다”며, “공무직 직원들의 따뜻한 마음을 기억하면서 코로나를 하루빨리 종식할 수 있도록 시정 역량을 집중할 것”이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr