스피드메이트, 한국타이어 신제품 '로드메이트' 국내 단독판매

[아시아경제 유제훈 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 781,707 전일가 5,200 2021.10.18 10:35 장중(20분지연) 관련기사 민팃, 우체국 내 민팃ATM 이용고객 대상 친환경 캠페인SK네트웍스, 민팃·타이어픽 분사 결정…"사업전문성 강화할 것"컨센서스 하회한 SK네트웍스, 그럼에도 목표주가는 상향? close 의 자동차 종합 관리 브랜드 스피드메이트는 경기 성남시 소재 한국타이어앤테크놀로지 본사에서 '한국타이어 로드메이트 상품 공급 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

로드메이트 타이어는 한국타이어가 이달 출시한 프리미엄 컴포트 타이어로, 국내 소비자들이 가장 중시하는 경제성을 갖췄단 평가다. 14인치 기아 레이는 물론 19인치 제네시스 EQ900에 이르는 차종에 장착 가능한 다양한 사이즈도 갖췄다.

한국타이어 관계자는 "롱 마일리지 컴파운드 기술을 사용한 최적의 타이어 구조 설계로 주행거리 성능을 높였다"면서 "또 세로홈과 미세홈을 적용해 배수 성능이 뛰어나고 눈길 구동력을 강화해 날씨와 상관없이 사계절 이용 가능한 점도 특징"이라고 전했다.

스피드메이트는 다음달 30일까지 전국 매장에서 로드메이트 타이어를 구입하는 고객에게 20% 할인이벤트를 진행한다. 또 차량관리 전용 멤버십 '클럽 SM' 유료 가입고객에겐 25% 할인혜택을 제공한다.

스피드메이트는 향후 한국타이어 등 다양한 업체와의 협력을 통해 국내 대표 타이어 유통업체로서의 입지도 굳혀간단 계획이다. 스피드메이트 관계자는 "아킬레스, 던롭 등 글로벌 제조사 공급경험을 살려 로드메이트의 국내 고객 확보에 힘쓰고 자동차 애프터마켓 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr