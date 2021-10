[아시아경제 송승섭 기자]설악산에서 암벽을 등반하던 중 추락사고가 발생해 1명이 사망했다.

17일 경찰과 소방 등에 따르면 전날 오후 3시50분께 인제군 북면 설악산 미륵장군봉에서 암벽을 내려오던 A(48)씨가 100m 아래로 추락했다.

A씨는 지난 15일 일행 3명과 함께 설악산을 찾았다. 1박 후 사고 당일 암벽등반에 나섰다 사고를 당했다.

사고 직후 곧바로 119 항공대와 산악구조대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

설악산에서는 지난 3일에도 용아장성 암벽을 오르던 남성 2명이 추락해 숨지는 사건이 발생했다.

경찰은 현재 일행을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

