오상호 디즈니코리아 대표 "디즈니+, 韓소비자에 최상의 경험"

11월12일 국내 본격 상륙

디즈니, 픽사, 마블 등 6개 브랜드

1만6000회차 이상 풍성한 콘텐츠

韓오리지널 콘텐츠 상당수 포함

오상호 대표 Pick은 '만달로리안'

[아시아경제 차민영 기자] 오상호 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표가 14일 "디즈니가 국내 소비자들에게 즐거움 선사해왔던 것처럼 앞으로도 '디즈니플러스(+)'를 통해 모두에게 매일 새롭고 독창적인 스토리 선사할 것"이라고 밝혔다.

내달 12일 국내 상륙하는 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+ 서비스 개시 전 온라인 ‘코리아 미디어 데이’ 행사가 개최됐다. 디즈니+는 ‘디즈니’, ‘픽사’, ‘마블’, ‘스타워즈’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘스타’ 등 디즈니의 6개 핵심 브랜드가 선보이는 폭넓은 영화 및 TV 프로그램 콘텐츠를 제공한다.

오상호 대표는 “디즈니는 지난 30년간 국내에서 다양한 분야의 사업을 펼치며 한국 소비자에게 새로운 엔터테인먼트 경험을 전달하고 누구나 뛰어나고 독창적인 스토리를 접할 수 있도록 노력해왔다”면서 “이번 디즈니+ 출시로 한국 파트너사, 크리에이터들과의 협업을 지속적으로 확대하겠다. 오랜 기간 국내 소비자와의 접점을 넓혀 온 디즈니의 노력을 한 단계 높여 나갈 것”이라고 강조했다.

아태지역 시장 전략의 핵심 키워드는 파트너십, 로컬 콘텐츠, 창의성을 위한 목표다. 제이 트리니다드 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC(Direct-to-Consumer) 사업 총괄은 “한국은 뛰어난 문화 콘텐츠로 전 세계 관객의 마음을 사로잡으며 글로벌 콘텐츠·엔터테인먼트 업계를 휩쓸고 있다”며 “한국 출시를 통해 국내 소비자에게는 최고의 글로벌 엔터테인먼트를 소개하고 한국의 창의적 우수성을 전세계 관객들에게 선보일 수 있기를 기대한다”고 말했다.

디즈니+ 출시와 함께 소비자들은 폭넓은 일반 엔터테인먼트를 제공하는 스타 브랜드를 포함해 총 1만6000회차 이상의 영화와 TV 프로그램을 즐길 수 있다. 스타 브랜드에서는 국내 콘텐츠 크리에이터들과 손잡고 만든 오리지널 시리즈와 한국 콘텐츠, ABC, 20세기 텔레비전, 20세기 스튜디오, 서치라이트 픽처스 등의 콘텐츠를 제공한다.

수많은 영화와 TV 프로그램 중 오상호 대표가 강력 추천하는 콘텐츠는 디즈니+에서 방영된 첫 번째 스타워즈 실사 드라마 시리즈인 '만달로리안'이다. 오 대표는 "스타워즈의 팬이 아니어도 재미있게 볼 수 있지만 스타워즈 팬이라면 엄청난 재미 느낄 수 있는 제가 꼽는 디즈니+의 최고 콘텐츠 중 하나"라며 웃었다. 트리니타드 총괄은 마블 시리즈를, 김소연 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 DTC 사업 총괄 상무는 디즈니와 픽사의 오래된 영화 콘텐츠들을 추천작으로 꼽았다.

구독료는 월 9900원 또는 연간 9만9000원이다. 안드로이드·iOS 기반 모바일·태블릿 기기는 물론 스마트 TV, 커넥티드 TV 등에서 디즈니+를 경험할 수 있다. LG유플러스 IPTV와 모바일, LG헬로비전 케이블TV, KT 모바일 플랫폼을 통해서도 디즈니+를 즐길 수 있다. 최대 4개 기기에서 동시 접속이 가능하며 10개 모바일 기기에서 다운로드를 지원한다. 자녀용 등 개별 프로필을 설정할 수 있고 그룹시청 기능도 갖췄다.

소비자들은 오는 11월 12일부터 디즈니+ 공식 웹사이트 혹은 안드로이드·iOS 앱을 통해 디즈니+에 가입할 수 있다. 보다 자세한 정보는 온라인 사이트에서 확인 가능하다.

"디즈니는 선량한 시민이다"

글로벌 OTT 공룡인 디즈니+가 국내 시장에 미치는 파급효과도 클 전망이다. 가장 큰 기대감은 한국 콘텐츠 크리에이터들의 주 무대가 더 확장될 것이란 관측이 나온다. 오상호 대표는 "한국 기업들과 연계해서 다양한 로컬 콘텐츠를 소개하고 함께 성장하도록 노력하겠다"며 "한국을 포함 다양한 지역 커뮤니티를 위한 프로그램도 준비 중에 있다"고 말했다.

김소연 상무도 "아시아뿐만 아니라 전세계적으로 로컬 콘텐츠에 대한 수요가 계속 증가하고 있다"며 "한국 콘텐츠에 대한 관심이 지대하다"고 강조했다. 실제 이날 오후 예정된 APAC 연계 행사에서 소개되는 20여편 신작 중 상당수가 한국 작품이다.

현재 뜨거운 감자인 국내 인터넷서비스제공업체(ISP)와 글로벌 콘텐츠제공사업자(CP) 간 망 사용료 분쟁을 디즈니+가 되풀이할 가능성은 제한적인 것으로 관측된다. SK브로드밴드와 넷플릭스 간 소송전이 대표적이다. 이와 관련 트리니다드 총괄은 "디즈니는 선량한 시민으로 다양한 CDN 사업자와 적극 협력해나갈 것"이라며 "이를 통해 최고의 스트리밍 경험을 소비자에게 선사할 가능성이 크다고 보기 때문이다"라고 설명했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr