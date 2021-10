‘줌 나이팅게일 선서’ … 동의과학대 간호학과, 대면·비대면 행사로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 속 ‘나이팅게일 줌 선서식’이 열렸다.

동의과학대학교 간호학과는 지난 7일 대학 진리관에서 ‘2021년 나이팅게일 선서식 및 메달 수여식’을 개최했다.

이날 행사는 코로나19 예방과 확산 방지를 위해 간호학과 4학년 대표 학생 16명이 참석했고, 그 외 학생들은 줌(zoom)을 통해 비대면으로 행사에 참여했다.

나이팅게일 선서식은 간호학과 학생들이 간호사로서 윤리와 간호원칙을 공개 맹세하는 의식이다.

행사는 간호학과장 개회사를 시작으로, 나이팅게일 선서식, 메달 수여식, 김영도 총장과 부산시간호사회 황지원 회장 격려사, 간호학과 1·2학년 재학생 축하 영상 순으로 진행됐다.

나이팅게일의 숭고한 희생정신을 기리고, 국가와 사회에 봉사하고 헌신하겠다는 나이팅게일 선서문을 낭독하면서 전문 간호인으로서 사명을 다짐하는 시간을 가졌다.

학생들은 또 4년간 간호 교육과정을 성실히 끝마쳐 우수한 간호역량을 습득했다는 의미로 메달을 전달받았다.

김순희 간호학과장은 “학생들은 임상실습을 마치고 새 간호사가 되기 전에 예비 의료인으로서 사명감을 다졌다”며, “간호사라는 직업에 대한 사명감과 자긍심을 되새기는 시간”이라고 말했다.

동의과학대학교 간호학과는 체계화된 교육환경과 실무중심 교육을 바탕으로 한국간호교육평가원 주관 3주기 간호교육 인증에서 5년 인증을 획득했다. 보건복지부 주관 ‘2019년도 간호대학 실습 교육 지원사업’에서 교육형 우수사례 기관으로도 선정됐다.

