현대일렉트릭, AI 기반 전력설비 예방진단 솔루션 개발한다

[아시아경제 우수연 기자]현대일렉트릭이 인공지능(AI)을 활용한 전력설비의 예방진단 기술 고도화로 차세대 전력시장 공략에 박차를 가한다.

이번 업무협약은 양사가 국내·외 발전사와 조선소, 석유화학사, 일반 제조업체 등을 대상으로 온라인 전력설비 예방진단 솔루션을 개발하고 이를 활용한 공동 사업을 전개하기 위한 것이다.

현대일렉트릭은 자체 개발한 ICT 플랫폼인 인티그릭(INTEGRICT)을 통해 변전소나 공장에 설치된 주요 전력설비의 성능을 실시간으로 관리하고 고객의 자산 가치를 극대화하는 솔루션을 제공하고 있다. AI 기반의 설비 예지보전 솔루션 기업 원프레딕트는 다양한 산업 분야에 차별화된 설비 진단 및 고장 예측 솔루션을 제공하는 이 분야 국내 선두주자로 꼽힌다.

이번 기술협력을 통해 양사는 AI 기반의 전력설비 진단 기술과 ICT·클라우드 기반의 솔루션 기술을 고도화하고, 설비진단의 정확도와 모니터링의 편의성을 한층 강화시켜 실시간 진단이 가능한 온라인 전력설비 예방진단 솔루션 개발을 추진한다.

이와 함께 양사는 울산 현대중공업 내 154kV 변전소를 대상으로 전력용 변압기 온라인 예방진단 솔루션 구축사업을 함께 추진하는 한편, 고장진단과 건전도 상태 분석 등을 포함한 종합 진단 서비스를 제공할 계획이다.

글로벌 시장조사기관인 마켓앤마케츠는 글로벌 설비 예방진단 시장 규모가 연평균 23% 수준의 고성장을 거듭해 2026년 약 139억달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있다.

