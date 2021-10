전남소방, 소방특별사법경찰 '수사능력' 향상 직무교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(마재윤 본부장)는 지난 8일 장흥통합의학컨벤션센터에서 수사능력 향상을 위한 직무교육을 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 직무교육에는 도내 18개 소방서 소방특별사법경찰 48명이 참석했다.

현재 소방본부, 소방서 특별사법경찰은 145명이 지명돼 있으며, 소방기본본 등 소방관련분야 7개 법률 위반사항에 대한 수사를 담당하고 있다.

교육은 관련분야에 정통한 변호사, 전직 검찰수사관(법무연수원 교수)을 역임한 최고의 전문가를 초빙해 진행됐다.

수사실무, 형사소송법, 특별사법경찰 지휘규칙 등에 관해 교육으로 법령의 이해, 단계별 수사진행, 기법 등 실무적으로 도움이 되도록 했다.

또 참석자들의 질의응답, 토론, 수사사례 공유를 통해 통일성을 기하고 부족한 부분을 보완하는 기회가 됐다는 평이다.

특히 구급대원 폭행 등 소방활동 방해사범에 대한 수사기법에 대해 집중 토론해 큰 호응을 얻었다.

한편 최근 3년간 송치실적은 2018년 16건, 2019년 27건, 2020년 34건이며 올해 9월 기준 24건을 처리해 해마다 증가하고 있다.

이중희 대응예방과장은 “소방사범에 대한 엄정한 법 집행과 무관용과 공정한 원칙으로 특별사법경찰 업무에 만전을 기해 달라”며 “수사능력 향상으로 도민의 안전을 책임지는 전문가로 거듭나길 바란다”고 말했다.

