'오징어 게임' 인기 어디까지…美 평론가 '녹색 운동복' 입고 뉴스 등장

[아시아경제 황수미 기자] 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'이 전 세계적인 인기를 끌고 있는 가운데 미국의 한 시사 평론가가 녹색 운동복을 입고 뉴스에 등장해 화제다.

지난 8일(현지 시각) 미국 MSNBC 방송의 주말 프로 '더 비트'에 출연한 시사 평론가 제이슨 존슨 박사는 오징어 게임 속 출연자들 의상인 녹색 운동복과 비슷한 차림으로 뉴스 해설을 진행했다.

이날 존슨 박사는 흰 셔츠를 안에 입고 단정한 넥타이를 맸고, 겉옷으로는 정장 대신 어깨선부터 소매까지 흰 줄이 그어진 운동복을 입고 나왔다.

그는 자신의 복장과 관련해 "오징어 게임에 대한 오마주"라고 소개했다. 이후 미국의 빈부격차와 소득불균형 문제에 대한 이야기를 다뤘다.

존슨 박사는 오징어 게임이 미국에서 인기를 얻는 것에 대해 "미국인들이 치솟는 불평등 속에 빚에 대한 디스토피아적 우화에 끌리는 것"이라고 분석했다.

그는 이날 약 3분에 걸친 방송에서 오징어 게임 속 장면과 미국의 소득 불평등 자료를 번갈아 보여주며 뉴스 해설을 이어갔다.

존슨 박사는 지난 3일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 폭로한 각국 정치 지도자의 탈세와 불법 행위 등을 담은 '판도라 페이퍼스'를 거론하면서 빈부격차가 갈수록 심해진다는 점을 강조했다.

또 코로나19 상황에서 소외 계층과 교육 수준이 낮은 사람들은 고통이 심해지는 데 반해 일론 머스크, 제프 베이조스, 마크 저커버그 등이 이끄는 미국 6대 정보기술(IT) 기업은 막대한 수익을 올렸다고 지적했다.

그럼에도 미치 매코널 미 공화당 상원 원내대표와 민주당 중도파인 조 맨친 상원 의원 등은 교육과 의료에 관련된 사회복지 예산 확대에 반대한다고 있다는 점을 언급하며 비판했다.

존슨 박사는 끝으로 "미국인들은 그들만의 오징어 게임에 참가하려 할까요?"라고 질문을 던지며 방송을 마쳤다.

한편 오징어 게임은 삶의 벼랑 끝에 선 낙오자들이 456억 원의 상금이 걸린 게임에 목숨을 내놓고 참가하는 내용으로, 드라마 상징 중 하나인 녹색 운동복은 미국에서 엄청난 인기를 끌고 있다.

