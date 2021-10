쌀쌀한 가을날씨를 보인 11일 서울의 한 공원내 감나무를 찾은 까치 한마리가 까치밥을 쪼아 먹으며 성큼 다가온 추위에 대비하고 있다./윤동주 기자 doso7@

