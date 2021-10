LG화학, 미국·유럽 테크센터 설립…글로벌 고객 밀착 지원 강화

약 1200억원 투자해 2023년까지 ‘미주 및 유럽 테크센터’ 설립

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 27,000 등락률 +3.66% 거래량 306,286 전일가 737,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 '사자', 외국인·기관은 '팔자' close 이 고객 밀착 지원을 위한 전문 조직을 확대한다. 글로벌 시장 지위를 강화하고 향후 추가적인 생산거점 확보 등에 필요한 기반을 마련하기 위해서다.

한국, 중국, 미국, 유럽으로 이어지는 글로벌 4각 고객지원 체제 완성

'미주 테크센터'는 미국 오하이오주에 '유럽 테크센터'는 독일 프랑크푸르트에 설립된다. 두 곳 모두 지상 3층, 연면적 7600㎡(약 2300평) 이상 규모로 2023년 완공돼 본격 운영을 시작할 계획이다.

미주 및 유럽 테크센터에는 고객 맞춤형 기술 지원을 위한 다양한 파일럿(Pilot) 설비가 각각 들어선다. 또 압출가공, 사출기술 등의 응용기술팀과 주요 전략제품별 전담 조직을 포함해 총 70여명의 연구개발 인력이 상주하며 고객 기술 지원을 담당할 계획이다.

ABS 컴파운드 공장 미주 테크센터와 함께 진출…고객 대응 시너지 강화

이 공장은 고객의 니즈가 반영된 맞춤형 ABS 제품을 현지에서 직접 생산해 고객 대응력 강화 측면에서 미주 테크센터와 큰 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.

글로벌 ABS 수요의 10%를 차지하는 북미 시장은 지역내 자급율이 낮고 현지 업체 및 생산 제품에 대한 선호도가 높은 시장이다. 특히, 자동차 및 건장재 산업의 발달로 내열·내후성이 뛰어난 고부가 ABS에 대한 수요가 지속 증가하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr