SK브로드밴드 '힐링산장 줄을 서시오 시즌2' 첫 방송

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드는 휴먼 음악 버라이어티 ‘힐링산장 줄을 서시오 시즌2’를 11일 첫 방송한다고 밝혔다.

MPP 자회사 미디어에스와 공동 제작한 힐링산장 시즌2는 힐링이 필요한 스타를 초대해 전국 대표 명소에서 다양한 액티비티를 체험하고 그들의 인생이야기와 고민을 함께 나눈다. 메인MC인 산장지기는 시즌1과 동일하게 배우 전광렬이 맡고, 가수 이수영과 개그맨 허경환이 새로 합류한다.

시즌2의 첫 번째 게스트는 그룹 쥬얼리 출신의 이지현이 7년 만에 방송에 나선다. 쥬얼리 원년 멤버에서 연기자로, 이제는 두 아이의 엄마로 인생 3막을 열고 있는 이지현과 함께 충남 보령으로 힐링 여행을 떠난다.

이날 오후 6시 B tv 케이블의 우리동네 B tv 채널에서 첫 방송을 시작으로 매주 월요일 오후 6시에 본 방송이 방영된다. 오는 13일 오후 8시30분에는 채널S에서도 첫 방송된다.

고영호 SK브로드밴드 케이블방송본부장은 “지역채널 프로그램의 질적 가치에 집중해 코로나19로 침체된 사회분위기 속에서도 시청자의 마음을 치유하고 따뜻한 감동을 선사하는 명품방송을 선보여 갈 것”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr