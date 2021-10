고객과의 ‘스킨십’ 강화…모델에 힘주는 피자들

[아시아경제 문혜원 기자]코로나19 장기화에 오프라인 마케팅이 어려워지면서 피자 브랜드들이 고객과의 스킨십을 강화하기 위해 홍보 모델 기용에 힘쓰고 있다.

11일 업계에 따르면 피자알볼로는 최근 브랜드 새 모델로 배우 송강을 발탁했다.

송강은 ‘좋아하면 울리는’, ‘스위트홈’ 등의 넷플릭스 오리지널 시리즈는 물론, TV 드라마인 ‘나빌레라’와 ‘알고있지만’ 등을 통해 활발히 활동하며 주연급 배우로 자리매김한 라이징 스타다.

피자알볼로는 송강이 가진 밝고 젊은 이미지를 통해 브랜드 이미지에 신선함을 불어넣을 계획이다.

피자헛은 최근 유튜브 채널 피식대학의 콘텐츠 ‘05학번 이즈백’에서 활약 중인 개그맨 정재형을 모델로 한 ‘피자헛 이즈백’ 캠페인 영상을 선보였다.

정재형의 부캐인 톱모델 ‘정재혁’은 해당 영상에서 ‘어, 왔니?’라는 유행어를 던지며 유쾌한 모습으로 피자헛의 메뉴를 재치있게 공개했다. 전통적인 브랜드 이미지와 MZ세대 사이에서 인기를 얻고 있는 복고풍 모델의 이미지를 적절히 활용해 관심을 높였다.

비스트로피자는 2020 도쿄 올림픽 감동의 주역 ‘식빵언니’ 김연경 선수를 모델로 선정했다.

비스트로피자는 작은 가게에서 시작해 최근 가맹 100호점을 돌파한 업체인 만큼 어린 시절 작은 키로 벤치에 있었지만 현재 세계에서 인정받는 배구선수가 된 김연경과 브랜드 성장 스토리가 일치해 모델로 발탁했다고 설명했다.

청년피자도 새로운 소비층으로 주목받고 있는 MZ세대를 공략하고 브랜드명에 담긴 밝은 이미지를 알리기 위해 그룹 소녀시대의 태연을 새 얼굴로 발탁했다.

청년피자는 새 모델을 활용해 TV를 비롯한 라디오 등의 다양한 매스미디어 매체를 통한 활발한 마케팅을 진행할 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr