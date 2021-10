'삼천피' 붕괴에...목표가 하향 리포트 비율 올 들어 최고

[아시아경제 박지환 기자] 최근 코스피가 '삼천피' 아래로 내려오는 등 지수 하락에 상장사의 목표주가를 하향 조정하는 증권사 리포트 비율이 크게 늘며 올 들어 가장 높은 수준을 기록했다. 목표주가는 1년 또는 3∼6개월 뒤에 해당 기업이 도달할 수 있는 주가 수준을 의미한다.

11일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 9월 한 달 동안 목표가를 내린 리포트 수는 79개, 올린 리포트 수는 136개로 집계됐다. 상향 조정 리포트 수 대비 하향 조정 리포트 수의 비율은 58.1% 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했다.

전월 56.7%보다 소폭 높아진 것으로 월 기준으로 올 들어 가장 높은 수준이다. 이 비율은 1월 5.1%에 불과했지만 7월 31.2%, 8월 56.7% 등 하반기 이후 급격히 높아지는 추세다. 코스피가 7월부터 월간 기준 3개월 연속 하락한 결과, 목표가와 현재 주가 간의 괴리율이 높아지면서 목표가 조정이 잇따르고 있다는 분석이 나온다.

종목별로 지난달 목표가 상향 리포트가 가장 많이 나왔던 종목은 에코프로비엠(8개)이었다. 그 다음으로 롯데정밀화학(4개), SKC(4개), 한솔케미칼(4개), 한라(4개), 한국가스공사(4개) 등의 순이다.

반면 엔씨소프트(7개), SK하이닉스(4개), 삼성전자(4개), 카카오(4개), 아모레퍼시픽(4개), LG전자(4개), LG디스플레이(4개) 등은 지난달 하향 리포트 수가 많았다.

