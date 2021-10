[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 명품관에서 최근 원마일웨어 트렌드에 맞춰 집 안팎에서 착용 가능한 잠옷을 선보인다고 11일 밝혔다. 장기화된 '집콕' 생활으로 잠옷이 단순히 잘 때 입는 옷이라는 개념에서 벗어나 패션 아이템으로 활용되며 인기를 끌고 있어서다.

대표적인 브랜드로 2013년 뉴욕에서 시작한 홈웨어 브랜드 '슬리피존스'가 있다. '슬리피존스'는 '쉬면서 생활하자'를 테마로 유니크하고 고급스러운 디자인을 바탕으로 외출복으로도 활용 가능한 잠옷을 선보이고 있다.

해당 상품은 갤러리아명품관 프레드시갈 매장에서 판매하고 있다. 가격대는 24만원대에서 34만원대다.

