[아시아경제 박소연 기자] 11일 오전 6시 48분께(한국시간) 미국 하와이섬 남쪽 29㎞ 해역에서 규모 6.1의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 18.80도, 서경 155.53도이며 지진 발생 깊이는 17㎞다.

미 당국은 지진 발생에 따른 쓰나미 경보를 내리지는 않았다.

