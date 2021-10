사회적 거리두기 장기화되자…이마트, 초대형 TV 매출↑

[아시아경제 임춘한 기자] 사회적 거리두기 장기화로 집콕 생활이 길어지자 75인치 이상 초대형 TV 판매가 크게 증가한 것으로 나타났다.

11일 이마트에 따르면 올해 1월부터 9월까지 75인치 이상 TV 매출 비중은 40.8%를 차지하며 처음으로 1위를 달성했다. 75인치 이상 TV 매출은 전년동기대비 35.9% 높아졌고, QLED, 올레드 등 프리미엄 TV 매출은 127% 늘었다. 반면 55인치 이하 TV 매출은 30% 가량 줄었다.

이마트는 자체 브랜드 TV의 대형화·고급화에 나섰다. 지난해 '일렉트로맨 65인치 TV'를 선보인데 이어 지난달엔 화질을 업그레이드한 '65인치 일렉트로맨 QLED TV'를 출시했다. 이달 중엔 ‘일렉트로맨 프리미엄 미니LED 스마트TV’을 내놓을 예정이다.

이마트 관계자는 "길어지는 집콕 생활로 인해 대형 TV와 프리미엄 TV 선호가 갈수록 높아지고 있다"며 "앞으로도 트렌드에 발 맞춘 대형, 프리미엄 상품 출시와 다양한 할인 행사를 통해 고객에게 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

