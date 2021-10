美 비트코인 투자기업 FTF 승인…제도권 '성큼'

[아시아경제 지연진 기자]미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 테슬라와 트위터 등 비트코인에 투자한 기업으로 구성된 상장지수펀드(ETFㆍexchange-traded fund)를 승인하면 비트코인의 제도권 편입이 가시화했다는 평가가 나온다.

11일 금융투자업계에 따르면 SEC가 승인한 펀드는 '볼트 비트코인 레볼루션 ETF'로, 포트폴리오의 4분의1을 암호화폐를 보유한 기업에 투자한다.미국 샌프란시스코의 신생 ETF 발행업체인 볼트 에쿼티(Volt Equity)가 신청했다. 비트코인을 많이 보유하고 있는 마이크로스트레티지, 테슬라를 비롯해 채굴 기업인 마라톤디지털, 미국내 최대거래소인 코인베이스, 결제 기능을 추가한 트위터와 스퀘어, 페이팔 등이 포함될 것으로 예상된다.

지난해까지 SEC는 비트코인 ETF 신청에 부정적인 입장이었다. 하지만 게리 겐슬러 의장이 취임하면서 상황은 조금씩 바뀌었다는 해석이다. 겐슬러 의장은 대학교에서 암호화폐 강의를 했을 정도로 관련 산업에 대한 이해도가 높고, 중국처럼 금지가 아닌 시장의 정상적인 안착을 위한 규제 마련에 힘써왔다는 평가를 받는다. 현재 SEC는 20건 이상의 비트코인 및 이더리움 ETF의 상장 심사를 진행 중이다. ARK와 피델리티, 반에크(VanEck) 등도 포함됐다.

한대훈 SK증권 연구원은 "당장 올해 비트코인 ETF가 승인될지는 장담할 수 없다"면서도 "비트코인에 투자하거나 관련된 사업을 영위하는 기업들을 포함한 ETF가 승인됐다는 것은 SEC의 기조가 많이 누그러졌음을 의미한다. 불과 1~2 년전만해도 상상할 수 었던 제도권 편입은 점차 가시화되고 있다"고 평가했다.

