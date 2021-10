[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 제21회 한성백제문화제 대백제전을 기념해 9일부터 20일까지 송파둘레길과 석촌호수, 석촌동 고분군, 풍납백제문화공원 일대에서 송파예술단체 특별전시회를 연다.

특별전은 송파예술단체인 문인·미술가·사진작가·서화협회 회원 700여명과 송파를 기반으로 활동하는 조각가·설치미술가 등이 참여하는 대규모 야외 전시로, 구민들이 즐겨 찾는 일상 속 공간에서 자유롭게 관람하는 재미를 제공하는 것이 특징이다.

