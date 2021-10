광주 서구의회 김수영 의원, 풀뿌리의정대상 최우수상 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회 김수영 의원은 지방자치발전소가 주최한 ‘풀뿌리 의정대상 우수사례 공모대회’에서 최우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.

풀뿌리 의정대상은 지방자치의 시작인 지방의회 30주년을 기념해 전국 지방의원들의 지난 3년 동안 의정활동 우수사례를 공모해 분야별로 성과가 있는 모범적인 사례를 선정, 시상하는 상이다.

김 의원은 민간위탁 장기독점 폐단을 지적하고, 구도심 도시재생사업의 문제점을 제기하는 등 잘못된 행정을 바로잡고, 더 나은 행정을 위해 노력한 공로를 인정받아 행정혁신분야 수상자로 선정됐다.

감 의원은 “지역을 위해 더 열심히 봉사하라는 의미로 주는 상이라 생각한다.”며 “앞으로도 지방의회의 본연의 역할에 충실하고, 서구 구민들을 위해 항상 열려있고 소통하는 의회를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

