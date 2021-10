경기도, 코로나 확진자 나흘째 600명 웃돌아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의 코로나19 확진자가 나흘 째 600명대를 웃돌고 있다.

경기도는 8일 하루 도내에서 638명이 코로나19 신규 확진 판정을 받았다고 9일 밝혔다.

집단감염 사례로 분류하지 않은 소규모 n차 감염이 절반이 넘는 354명(55.5%)을 차지했다. 또 감염경로를 조사 중인 확진자도 240명(37.6%)으로 집계됐다.

도내 의료기관의 치료 병상 가동률은 72.1%로 전날(73.2%)보다 내려갔다.

이 중 중증 환자 병상은 235개 중 161개(68.5%)가 사용되고 있어 전날(69.0%) 수준의 가동률이 유지됐다.

생활치료센터 12곳의 가동률은 66.2%로 전날(66.2%)과 같았다.

재택치료 중인 확진자는 8일 0시 기준 841명으로, 직전 일인 7일(0시 기준) 935명보다 94명 감소했다.

수원지역 고시원과 오산지역 건설 현장, 안산지역 제조업체에서 신규 집단감염이 확인됐다.

기존 집단감염 사례인 양주시 골판지 제조업(누적 20명) 관련 확진자는 3명 늘었고, 수원시 건설 현장(누적 15명)·포천시 가구 제조업(누적 19명) 관련해서는 2명씩 추가 확진자가 발생했다.

경기도 내 코로나19 사망자는 2명 늘어 누적 829명이 됐다.

